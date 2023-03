Soirée dansante Bellegarde Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret

Soirée dansante, 8 avril 2023, Bellegarde

2023-04-08

Loiret Bellegarde . Soirée dansante à l’occasion de la Foire aux Rosiers, organisée par le comité des fêtes. Spectacle de Music-Hall imitatrice et Event’s Animations 45. Menu : kir offert, entrée, poulet basquaise, dessert, café offert. Réservation et paiement en mairie jusqu’au 1er avril. Soirée dansante +33 6 87 80 30 60 Comité des fêtes

