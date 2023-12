Marché de Noël à Bellegarde-en-Marche Bellegarde-en-Marche, 4 décembre 2023, Bellegarde-en-Marche.

Bellegarde-en-Marche,Creuse

MARCHÉ DE NOËL à BELLEGARDE-EN-MARCHE

* Nombreux exposants

* Visite du père Noël

* Buvette/choucroute (sur place ou à emporter)

Réservation : 06 86 78 08 38 ou 06 74 13 70 35

* Concours de bûche de Noël (dépôt entre 17h et 18h, remise des prix 20h)

* Lecture de contes de Noël à la bibliothèque de 16h45 à 18h

* Concours de déguisement de Noël, enfants (défilé avec le Père Noël à 18h, remise des prix à 19h)

* Animations

* Collecte des jouets au profit des restos du coeur

Organisé par Sportez-vous Bien!.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00.

Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS MARKET in BELLEGARDE-EN-MARCHE

* Many exhibitors

* Visit from Santa Claus

* Refreshment bar/sauerkraut (on site or to take away)

Bookings: 06 86 78 08 38 or 06 74 13 70 35

* Yule log contest (submission between 5pm and 6pm, prize-giving at 8pm)

* Reading of Christmas tales at the library from 4.45pm to 6pm

* Children’s Christmas costume contest (parade with Santa Claus at 6pm, prize-giving at 7pm)

* Entertainment

* Toy drive in aid of Restos du Coeur

Organized by Sportez-vous Bien!

MERCADO DE NAVIDAD en BELLEGARDE-EN-MARCHE

* Numerosos expositores

* Visita de Papá Noel

* Barra de refrescos/chucrut (in situ o para llevar)

Reservas: 06 86 78 08 38 o 06 74 13 70 35

* Concurso de troncos de Navidad (presentación entre las 17.00 y las 18.00 horas, entrega de premios a las 20.00 horas)

* Lectura de cuentos de Navidad en la biblioteca de 16.45 a 18.00 h

* Concurso infantil de disfraces navideños (desfile con Papá Noel a las 18.00 h, entrega de premios a las 19.00 h)

* Animación

* Recogida de juguetes en beneficio de los Restos du Coeur

¡Organizado por Sportez-vous Bien!

WEIHNACHTSMARKT in BELLEGARDE-EN-MARCHE

* Zahlreiche Aussteller

* Besuch des Weihnachtsmanns

* Getränkestand/Sauerkraut (vor Ort oder zum Mitnehmen)

Reservierung: 06 86 78 08 38 oder 06 74 13 70 35

* Weihnachtsstollen-Wettbewerb (Abgabe zwischen 17 und 18 Uhr, Preisverleihung 20 Uhr)

* Vorlesen von Weihnachtsgeschichten in der Bibliothek von 16:45 bis 18:00 Uhr

* Weihnachtskostümwettbewerb, Kinder (Parade mit dem Weihnachtsmann um 18 Uhr, Preisverleihung um 19 Uhr)

* Animationen

* Spielzeugsammlung zugunsten der Restos du Coeur

Organisiert von Sportez-vous Bien!

