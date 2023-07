Vide-grenier « La confrérie des mangeurs de chèvre » Bellegarde-en-Marche, 9 juillet 2023, Bellegarde-en-Marche.

Bellegarde-en-Marche,Creuse

DIMANCHE 9 JUILLET 2023 à partir de 07h30

Le vide grenier est situé dans la rue principale.

Le vide grenier n’est pas payant et sans réservation.

La circulation est fermée après l’installation des exposants.

Les personnes peuvent se garer dans les rue adjacentes qui ne seront pas fermées a la circulation.

BUVETTE et RESTAURATION sur place!.

Bellegarde-en-Marche 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



SUNDAY, JULY 9, 2023 from 07:30 a.m

The garage sale is located in the main street.

The garage sale is free of charge and without reservation.

Traffic will be closed after exhibitors have set up.

People can park in the adjacent streets, which will not be closed to traffic.

BUVETTE and RESTAURATION on site!

DOMINGO 9 JULIO 2023 a partir de las 07h30

La venta de garaje está situada en la calle principal.

Es gratuita y no requiere reserva.

El tráfico se cerrará después de que los expositores se hayan instalado.

Se podrá aparcar en las calles adyacentes que no se cerrarán al tráfico.

Bebidas y comida in situ

SONNTAG, 9. JULI 2023 ab 07:30 Uhr

Der Flohmarkt befindet sich in der Hauptstraße.

Der Flohmarkt ist nicht kostenpflichtig und erfordert keine Reservierung.

Nach dem Aufbau der Aussteller wird der Verkehr gesperrt.

Die Besucher können in den angrenzenden Straßen parken, die nicht für den Verkehr gesperrt sind.

BUVETTE und RESTAURATION vor Ort!

