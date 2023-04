Fête de l’Europe de Bellegarde Bellegarde Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Fête de l’Europe de Bellegarde Bellegarde, 8 mai 2023, Bellegarde. Fête de l’Europe de Bellegarde Lundi 8 mai, 10h00 Bellegarde La veille de la Journée de l’Europe, la ville de Bellegarde organise traditionnellement une grande Fête de l’Europe. Dégustations de spécialités des principaux pays européens, jeux, musique et animations européennes seront proposés toute la journée pour des jeunes et des moins jeunes. La Maison de l’Europe proposera plusieurs jeux sur l’Europe, des expositions pour faire découvrir l’histoire de l’Europe, la culture et les traditions de ses pays membres. Bellegarde Bellegarde Gard Bellegarde 30127 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

