50 ans du jumelage entre Bellegarde et Havixbeck Bellegarde 45 Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret 50 ans du jumelage entre Bellegarde et Havixbeck Bellegarde 45 Bellegarde, 16 septembre 2023, Bellegarde. 50 ans du jumelage entre Bellegarde et Havixbeck 16 et 17 septembre Bellegarde 45 Entrée libre Cette année ce sont les ?? ??? ?? ???????? entre la ville d’?????????, en Allemagne, et de ??????????, en France. Pour fêter cela, des animations sont prévues les ?? ?? ?? ????????? prochains. Feu d’artifice, guinguette, ambiance festive et exposition d’archives. Plus de détails sur le programme à venir Bellegarde 45 Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0230901003 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00 fête jumelage Mairie de Bellegarde Détails Catégories d’Évènement: Bellegarde, Loiret Autres Lieu Bellegarde 45 Adresse Cour d'Antin Ville Bellegarde Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Bellegarde 45 Bellegarde

Bellegarde 45 Bellegarde Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellegarde/