Loiret Fête du 13 juillet Bellegarde 45 Bellegarde, 13 juillet 2023, Bellegarde. Fête du 13 juillet Jeudi 13 juillet, 22h30 Bellegarde 45 Entrée libre La veille de la fête nationale, le 13 juillet, Bellegarde organise un feu d’artifice programmé aux alentours de 23h qui aura lieu Espace du Château (sur le foiraille).

Dès 22h30, il aura une retraite aux flambeaux, une animation musicale et une buvette sur place.

Organisé par le comité des fêtes

