Foire aux Rosiers Bellegarde, samedi 30 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Venez découvrir lors de la foire aux Rosiers de nombreuses variétés de roses et d’autres arbustes et plantes pour magnifier votre jardin !

Rassemblement d’une dizaine de rosiéristes et horticulteurs locaux…. avec de nombreux exposants de gastronomie française et de matériels divers.

Pour s’amuser, une fête foraine est présente et plusieurs animations sont organisées durant les trois jours.

Dimanche randonnées pédestre le matin, animations musicales l’après-midi et championnat de France de coupe de bois sportive.

La foire aux rosiers est devenue un événement incontournable du Loiret grâce à la diversité proposée par nos 200 exposants sélectionnés pour leur savoir-faire et leur passion des jardins.

0 EUR.

Avenue Madame de Montespan

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire



L’événement Foire aux Rosiers Bellegarde a été mis à jour le 2024-01-17 par OT GATINAIS SUD