Trail de l’Aqueduc Bellefont-La Rauze, dimanche 28 janvier 2024.

Trail de l’Aqueduc Bellefont-La Rauze Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28

Le Trail de l’Aqueduc est un évènement qui se déroule dans le Lot depuis l’ancienne commune de Cours devenue déléguée de Bellefont-La Rauze.

2 courses au programme, un trail de 25km et 1500 m D+, et un format de 12km et 600 m D+.

Une rando complète la journée.

9h00 :

Départ du Trail 25 Km

10h00 :

Départ du Trail 12 Km

10h05 :

Départ de la Randonnée 12 Km

16 EUR.

Salle des fêtes de Cours

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie



L’événement Trail de l’Aqueduc Bellefont-La Rauze a été mis à jour le 2024-01-13 par OT Cahors – Vallée du Lot