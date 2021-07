Metz Institut régional d'administration (IRA) Metz, Moselle Bellecroix : natures urbaines Institut régional d’administration (IRA) Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Bellecroix : natures urbaines Institut régional d’administration (IRA), 18 septembre 2021, Metz. Bellecroix : natures urbaines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut régional d’administration (IRA) Gratuit. Entrée libre.

Exposition photographique sur les habitants du quartier de Metz Bellecroix réalisée par les élèves de l’IRA accompagnés par le photographe Nicolas Leblanc. Institut régional d’administration (IRA) 15 avenue de Lyon, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Institut régional d'administration (IRA) Adresse 15 avenue de Lyon, 57000 Metz Ville Metz lieuville Institut régional d'administration (IRA) Metz