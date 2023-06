Parcours aventure de Bellebouche Bellebouche Mézières-en-Brenne, 13 juin 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Nouvelle activité de loisirs pour toute la famille à la base de loisirs de Bellebouche l’accrobranche ou parcours aventure. Enfilez votre baudrier et partez faire le plein de sensations fortes dans ce cadre naturel magnifique au bord de l’eau !.

Mardi à 13:00:00 ; fin : . 20 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



New leisure activity for the whole family at the Bellebouche leisure center : the accrobranche or adventure course. Put on your harness and go for a thrill in this magnificent natural setting at the water’s edge!

Una nueva actividad de ocio para toda la familia en el centro de ocio de Bellebouche, el accrobranche o recorrido de aventura. Póngase el arnés y vaya a por la emoción en este magnífico entorno natural junto al agua

Neue Freizeitaktivität für die ganze Familie in der Freizeitanlage von Bellebouche: Baumklettern oder Abenteuerparcours. Ziehen Sie Ihren Klettergurt an und machen Sie sich auf den Weg, um in dieser herrlichen natürlichen Umgebung am Wasser Nervenkitzel zu tanken!

Mise à jour le 2023-06-06 par BERRY