Papillons de jour Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Les papillons représentent un groupe d’insectes fascinant dont l’étude es précieuse lorsqu’on s’intéresse à la nature et à sa préservation. Stage encadré par Vincent Nicolas, entomologiste professionnel..

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Butterflies are a fascinating group of insects whose study is precious when one is interested in nature and its preservation. This course is supervised by Vincent Nicolas, professional entomologist.

Las mariposas son un fascinante grupo de insectos cuyo estudio resulta valioso cuando uno se interesa por la naturaleza y su conservación. Este curso está supervisado por Vincent Nicolas, entomólogo profesional.

Schmetterlinge sind eine faszinierende Gruppe von Insekten, deren Studium für Menschen, die sich für die Natur und ihren Schutz interessieren, von großem Wert ist. Der Kurs wird von Vincent Nicolas, einem professionellen Entomologen, geleitet.

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne