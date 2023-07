Identification et écologie acoustique des Chiroptères,niveau 1: phase auditive Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

L’identification acoustique des Chiroptères devient une technique d’étude très pratiquée. Or, les systèmes entièrement automatisés ne sont pas pertinents dans tous les cas et nécessitent un grand nombre de vérifications manuelles. Encadré par Michel Barataud, spécialiste de l’écologie acoustique..

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Workshop led by Michel Barataud, French naturalist and bat

specialist in acoustic ecology, author of ‘Acoustic Ecology of

European Bats’, said to be a 2015 ‘must-have book’ by BCT

Assisted by Ben Van der Wijden, bat specialist from Belgium

with 23 years of experience and Katia Bresso, French ecologi

La identificación acústica de los quirópteros se está convirtiendo en una técnica de estudio muy utilizada. Sin embargo, los sistemas totalmente automatizados no son pertinentes en todos los casos y requieren un gran número de controles manuales. Supervisado por Michel Barataud, especialista en ecología acústica.

Die akustische Identifizierung von Fledermäusen wird zu einer häufig angewandten Untersuchungstechnik. Vollautomatische Systeme sind jedoch nicht in allen Fällen aussagekräftig und erfordern eine Vielzahl manueller Überprüfungen. Betreut von Michel Barataud, einem Spezialisten für akustische Ökologie.

