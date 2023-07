Identification et écologie acoustique des Chiroptères, niveau 2 Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Niveau perfectionnement: analyse informatique et méthodologiques d’études. Encadré par Michel Barataud, naturalistes et spécialiste de l’écologie acoustique des chiroptères..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Advanced level: computer analysis and study methodology. Supervised by Michel Barataud, naturalists and specialist in the acoustic ecology of chiropterans.

Nivel avanzado: análisis informático y metodología de estudio. Supervisado por Michel Barataud, naturalista y especialista en la ecología acústica de los quirópteros.

Fortgeschrittene: Computeranalyse und methodologische Studien. Betreut von Michel Barataud, Naturwissenschaftler und Spezialist für die akustische Ökologie von Fledermäusen.

