Le sol: sous nos pieds un monde méconnu; comment apprendre à le connaître? Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

La Brenne offre un cadre exceptionnel pour appréhender une grande diversité de sols et d’usage. Stage encadré par Joël Moulin, pédologue, co-auteur de l’inventaire des sols du département de l’Indre, Blandine Grillon, botaniste et Amandine Sanchez, pédologue..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The Brenne offers an exceptional setting for understanding the great diversity of soils and their uses. The course is supervised by Joël Moulin, soil scientist, co-author of the soil inventory of the Indre department, Blandine Grillon, botanist and Amandine Sanchez, soil scientist.

El Brenne ofrece un marco excepcional para comprender la gran diversidad de suelos y sus usos. Curso dirigido por Joël Moulin, edafólogo, coautor del inventario de suelos del departamento de Indre, Blandine Grillon, botánica y Amandine Sánchez, edafóloga.

Die Brenne bietet einen außergewöhnlichen Rahmen, um eine große Vielfalt an Böden und deren Nutzung zu erfassen. Das Praktikum wird von Joël Moulin, Bodenkundler und Mitautor des Bodeninventars des Departements Indre, Blandine Grillon, Botanikerin, und Amandine Sanchez, Bodenkundlerin, betreut.

