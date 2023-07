Représentations et usages de la nature, des visions multiples pour des enjeux fondamentaux Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

A l’heure des grands discours sur la nécessité de revoir nos modes de vie face à la crise environnementale, il convient de réfléchir aux significations et aux valeurs de la « nature »; Encadré par Hélène Melin, maître de conférence en sociologie et anthropologie et chercheure au laboratoire CLERSE..

Lundi 09:00:00 fin : . 340 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



At a time of great speeches on the need to review our lifestyles in the face of the environmental crisis, it is appropriate to reflect on the meanings and values of « nature »; With Hélène Melin, lecturer in sociology and anthropology and researcher at the CLERSE laboratory.

En un momento de grandes discursos sobre la necesidad de revisar nuestros estilos de vida frente a la crisis medioambiental, conviene reflexionar sobre los significados y valores de la « naturaleza »; con Hélène Melin, profesora de sociología y antropología e investigadora del laboratorio CLERSE.

In einer Zeit der großen Reden über die Notwendigkeit, unsere Lebensweise angesichts der Umweltkrise zu überdenken, ist es angebracht, über die Bedeutungen und Werte der « Natur » nachzudenken; eingerahmt von Hélène Melin, Dozentin für Soziologie und Anthropologie und Forscherin am CLERSE-Labor.

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne