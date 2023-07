Orthoptères (niveau 1) Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Sauterelles, grillons et criquets, voilà ce qui constituent le groupe des orthoptères. Encadré par Stéphane Jaulin, chargé de mission entomologiste à l’OPIE..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Grasshoppers, crickets and locusts are the orthopteran group. Supervised by Stéphane Jaulin, entomologist at OPIE.

Los saltamontes, grillos y langostas forman el grupo de los ortópteros. Supervisado por Stéphane Jaulin, entomólogo del OPIE.

Grashüpfer, Grillen und Heuschrecken bilden die Gruppe der Orthopteren. Betreut von Stéphane Jaulin, Referent für Entomologie beim OPIE.

Mise à jour le 2023-07-01 par ADT INDRE