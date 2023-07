Analyse statistique des données naturalistes, niveau 1 Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

La formation vous permettra d’identifier les analyses à mettre en place et les contraintes; d’utiliser un logiciel d’analyse de données, de modéliser et de raisonner en termes statistiques. Encadré par Renaud Baeta, docteur en écologie, chargé de mission biodiversité (ANEPE Caudalis)..

Lundi 09:00:00 fin : . 340 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The training will enable you to identify the analyses to be carried out and the constraints; to use data analysis software, to model and to reason in statistical terms. Supervised by Renaud Baeta, PhD in ecology, biodiversity officer (ANEPE Caudalis).

La formación le permitirá identificar los análisis que hay que realizar y las limitaciones; utilizar los programas informáticos de análisis de datos, modelizar y razonar en términos estadísticos. Dirigido por Renaud Baeta, doctor en ecología, responsable de biodiversidad (ANEPE Caudalis).

In diesem Kurs lernen Sie, welche Analysen Sie durchführen müssen und welche Einschränkungen es gibt, wie Sie eine Software zur Datenanalyse verwenden, Modelle erstellen und statistisch argumentieren können. Betreut von Renaud Baeta, Doktor der Ökologie, Biodiversitätsbeauftragter (ANEPE Caudalis).

