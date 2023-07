Analyse stastitique des données naturalistes, niveau 2 Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

À travers l’utilisation de modèles dits «mixtes », cette formation vous permettra d’appréhender des situations complexes mais bien plus fréquentes qu’on ne pourrait le croire.

Encadré par Renaud Baeta, docteur en écologie, chargé de mission biodiversité (ANEPE Caudalis.

Lundi 09:00:00 fin : . 260 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Through the use of « mixed » models, this training course will enable you to understand complex situations that are much more common than you might think.

Supervised by Renaud Baeta, PhD in ecology, biodiversity project manager (ANEPE Caudalis)

Mediante el uso de los llamados modelos « mixtos », este curso de formación le permitirá comprender situaciones complejas que son mucho más comunes de lo que se cree.

Supervisado por Renaud Baeta, doctor en ecología, responsable de biodiversidad (ANEPE Caudalis)

Dieser Kurs vermittelt Ihnen anhand von Mischmodellen ein Verständnis für komplexe Situationen, die häufiger vorkommen als man denkt.

Betreut von Renaud Baeta, Doktor der Ökologie, Biodiversitätsbeauftragter (ANEPE Caudalis)

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne