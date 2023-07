Initiation à l’entomologie Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

L’univers des insectes est vaste et, avec près de 40 000 espèces en France, il n’est pas toujours facile de trouver des repères. Stage encadré par Mathieu de Flores, entomologiste, chargé de mission Sciences participatives à l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie)..

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The universe of insects is vast and, with nearly 40,000 species in France, it is not always easy to find reference points. The course is supervised by Mathieu de Flores, entomologist, in charge of the mission Participatory Sciences at the Office for Insects and their Environment (Opie).

El mundo de los insectos es inmenso y, con cerca de 40.000 especies en Francia, no siempre es fácil orientarse. Este curso está dirigido por Mathieu de Flores, entomólogo, responsable de la misión de Ciencias Participativas de la Oficina para los insectos y su entorno (Opie).

Die Welt der Insekten ist riesig und mit fast 40.000 Arten in Frankreich ist es nicht immer einfach, sich zurechtzufinden. Das Praktikum wird von Mathieu de Flores, Entomologe und Referent für partizipative Wissenschaften beim Office pour les insectes et leur environnement (Opie) betreut.

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne