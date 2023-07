Reptiles et amphibiens Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Serpents, lézards, grenouilles, tritons … ces terriens font partie du monde des reptiles et des amphibiens. Ce stage vous propose des les découvrir. Encadré par Ludivine Delamare, naturaliste écologue et formatrice (Ekho Delamare) et Olivier Swift, naturaliste professionnel (Melotopic)..

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Snakes, lizards, frogs, newts … these earthlings are part of the world of reptiles and amphibians. This workshop proposes you to discover them. Supervised by Ludivine Delamare, naturalist ecologist and trainer (Ekho Delamare) and Olivier Swift, professional naturalist (Melotopic).

Serpientes, lagartos, ranas, tritones… estos terrícolas pertenecen al mundo de los reptiles y anfibios. Este curso le ofrece la oportunidad de descubrirlos. Dirigido por Ludivine Delamare, ecologista naturalista y formadora (Ekho Delamare) y Olivier Swift, naturalista profesional (Melotopic).

Schlangen, Eidechsen, Frösche, Molche … diese Landbewohner gehören zur Welt der Reptilien und Amphibien. In diesem Kurs lernen Sie sie kennen. Betreut von Ludivine Delamare, Naturwissenschaftlerin und Ausbilderin (Ekho Delamare), und Olivier Swift, professioneller Naturforscher (Melotopic).

