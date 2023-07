Araignées Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Découvrez les liens entretenus par les hommes avec le monde des araignées ainsi que la richesse de ces animaux. Encadré par Christine Rollard, maître de conférences et responsable des collections d’Araignées au MNHN de Paris, biologiste spécialiste des araignées..

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Discover the links maintained by men with the world of spiders and the richness of these animals. Supervised by Christine Rollard, lecturer and head of the spider collections at the MNHN in Paris, biologist specialising in spiders.

Descubra los vínculos que mantiene el ser humano con el mundo de las arañas y la riqueza de estos animales. Dirigido por Christine Rollard, profesora y responsable de las colecciones de arañas del MNHN de París, bióloga especializada en arañas.

Entdecken Sie die Verbindung der Menschen mit der Welt der Spinnen sowie den Reichtum dieser Tiere. Betreut von Christine Rollard, Dozentin und Verantwortliche für die Spinnensammlungen am MNHN in Paris, Biologin und Spinnenexpertin.

