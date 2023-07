Académie Musicale d’été : Festival Musique au fil de l’Indre édition #4 Bellebouche Mézières-en-Brenne, 21 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

L’Académie « Musique au Fil de l’Indre » réunit des musiciens, des élèves, à partir de 10 ans, qu’ils soient en 2e ou 3e cycle ou bien en voie de professionnalisation ou musiciens confirmés, et d’enrichir leur pratique musicale autour d’enseignants diplômés et d’artistes de renommée..

2023-07-21 fin : 2023-07-28 . .

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



The Académie « Musique au Fil de l’Indre » brings together musicians and students from the age of 10, whether in 2nd or 3rd cycle, on the road to professionalism or experienced musicians, to enrich their musical practice with the help of qualified teachers and renowned artists.

La Academia « Musique au Fil de l’Indre » reúne a músicos y estudiantes a partir de 10 años, ya sean de 2º o 3er ciclo, en vías de profesionalización o músicos consagrados, para enriquecer su práctica musical con la ayuda de profesores cualificados y artistas de renombre.

Die Akademie « Musique au Fil de l’Indre » bringt Musiker und Schüler ab 10 Jahren zusammen, egal ob sie sich im zweiten oder dritten Zyklus befinden, auf dem Weg zur Professionalisierung sind oder bereits erfahrene Musiker sind, und ihre musikalische Praxis um diplomierte Lehrer und renommierte Künstler bereichern wollen.

