Initiation aux syrphidés Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Habitués des zones fleuries, butinant ou en surplace, et souvent confondus avec d’autres insectes, les syrphes sont variés et leur étude présente de multiples intérêts. Encadrée par Jocelyne Claude et Thomas Lebard, entomologistes indépendants..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Habituated to flowery areas, foraging or hovering, and often confused with other insects, hoverflies are varied and their study presents multiple interests. Supervised by Jocelyne Claude and Thomas Lebard, independent entomologists.

Habituadas a zonas floridas, forrajeando o revoloteando, y a menudo confundidas con otros insectos, las moscas voladoras son variadas y su estudio presenta múltiples intereses. Supervisado por Jocelyne Claude y Thomas Lebard, entomólogos independientes.

Gewohnt in blühenden Gebieten, sammelnd oder auf der Stelle, und oft mit anderen Insekten verwechselt: Schwebfliegen sind vielfältig und ihre Erforschung ist von vielfachem Interesse. Betreut von Jocelyne Claude und Thomas Lebard, freiberufliche Entomologen.

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne