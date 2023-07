Identifier et cartographier la végétation par la phytosociologie Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Si vous avez de bonnes bases en botanique et que vous souhaitez développer des compétences pour décrire, identifier et cartographier des communautés végétales, cette formation est pour vous. Encadré par Sylvain Bellenfant et Thierry Fernez,botanistes-phytosociologues spécialisés en cartographie….

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



If you have a good foundation in botany and wish to develop skills to describe, identify and map plant communities, this training is for you. Supervised by Sylvain Bellenfant and Thierry Fernez, botanists-phytosociologists specialized in cartography…

Si tiene una buena base de botánica y desea desarrollar las competencias necesarias para describir, identificar y cartografiar comunidades vegetales, este curso es para usted. Dirigido por Sylvain Bellenfant y Thierry Fernez, botánicos-fitosociólogos especializados en cartografía…

Wenn Sie über gute Grundlagen in der Botanik verfügen und Ihre Fähigkeiten zur Beschreibung, Identifizierung und Kartierung von Pflanzengemeinschaften erweitern möchten, ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie. Betreut von Sylvain Bellenfant und Thierry Fernez,Botaniker-Phytosoziologen, die auf die Kartierung…

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne