Entre controverses environnementales et conflits d’acteurs: comment s’adapter aux enjeux de son territoire? Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

La difficulté à dialoguer ou l’absence d’une vision commune de territoire peuvent verrouiller certains projets et finir par rendre certaines situations insolubles.

Encadré par Angélique Moreau, Docteure en sciences de l’éducation , médiatrice scientifique (Savoirs à Vif)..

Lundi 09:00:00 fin : . 260 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Difficulty in dialogue or the absence of a shared vision of the territory can lock in certain projects and end up making certain situations insoluble.

Moderated by Angélique Moreau, Doctor of Education, scientific mediator (Savoirs à Vif).

La dificultad de entablar un diálogo o la ausencia de una visión compartida del territorio pueden bloquear ciertos proyectos y acabar haciendo insolubles ciertas situaciones.

Modera Angélique Moreau, Doctora en Pedagogía, mediadora científica (Savoirs à Vif).

Die Schwierigkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, oder das Fehlen einer gemeinsamen Vision für ein Gebiet können bestimmte Projekte blockieren und schließlich zu unlösbaren Situationen führen.

Umrahmt von Angélique Moreau, Doktorin der Erziehungswissenschaften, Wissenschaftsvermittlerin (Savoirs à Vif).

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne