Identification acoustique des sauterelles Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Orthoptéristes professionnels ou amateurs, naturalistes curieux d’entomologie, se stage est pour vous. Encadré par Julien Barataud, naturaliste professionnel..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Professional or amateur orthopterists, naturalists curious about entomology, this course is for you. Supervised by Julien Barataud, professional naturalist.

Si es usted ortóptero profesional o aficionado, o un naturalista interesado en la entomología, este curso es para usted. Supervisado por Julien Barataud, naturalista profesional.

Professionelle Orthopterologen oder Hobby-Orthopterologen, Naturforscher mit Interesse an Entomologie – dieser Kurs ist für Sie. Der Kurs wird von Julien Barataud, einem professionellen Naturforscher, betreut.

