Illustrations scientifiques animatlières et botaniques Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Ce stage permettra d’apprendre à illustrer des animaux et des plantes pour un usage de documentation ou d’enseignement (articles scientifiques, animations nature, enseignement scolaire etc.). Encadré par Marie Sertillanges (Marie Corail), illustratrices professionnelle ..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



This course will allow you to learn how to illustrate animals and plants for documentation or teaching purposes (scientific articles, nature animations, school teaching etc.). Supervised by Marie Sertillanges (Marie Corail), professional illustrator.

Este curso le permitirá aprender a ilustrar animales y plantas con fines de documentación o de enseñanza (artículos científicos, animaciones sobre la naturaleza, enseñanza escolar, etc.). Dirigida por Marie Sertillanges (Marie Corail), ilustradora profesional.

In diesem Kurs lernen Sie, Tiere und Pflanzen für Dokumentations- und Unterrichtszwecke (wissenschaftliche Artikel, Naturveranstaltungen, Schulunterricht usw.) zu illustrieren. Betreut von Marie Sertillanges (Marie Corail), professionelle Illustratorinnen .

