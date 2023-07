Traces et indices Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Décryptez les empreintes, les pistes ou les indices qu’ani maux ou plantes laissent derrière eux. Encadré par Jean-Louis Orengo, ichnologue (Model’Nature)..

Lundi 09:00:00 fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Decipher the footprints, tracks or clues that animals or plants leave behind. Supervised by Jean-Louis Orengo, ichnologist (Model’Nature).

Descifrar las huellas, rastros o pistas que dejan los animales o las plantas. Supervisado por Jean-Louis Orengo, icnólogo (Model’Nature).

Entschlüsseln Sie die Fußspuren, Fährten oder Hinweise, die Tiere oder Pflanzen hinterlassen. Unter Anleitung von Jean-Louis Orengo, Ichnologe (Model’Nature).

