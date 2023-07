Petits mammifères carnivores Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Découvrez le comportement fascinant des petits carnivores, souvent méconnus du grand public. Stage encadré par Frédéric Chiche, naturaliste professionnel (Vya Natura)..

fin : . 420 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Discover the fascinating behaviour of small carnivores, often unknown to the general public. Course supervised by Frédéric Chiche, professional naturalist (Vya Natura).

Descubra el fascinante comportamiento de los pequeños carnívoros, a menudo desconocido para el público en general. Curso supervisado por Frédéric Chiche, naturalista profesional (Vya Natura).

Entdecken Sie das faszinierende Verhalten der kleinen Fleischfresser, die der breiten Öffentlichkeit oft unbekannt sind. Praktikum unter der Leitung von Frédéric Chiche, professioneller Naturforscher (Vya Natura).

