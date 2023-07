Pollution lumineuse et biodiversité Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Introduction à la pollution lumineuse, données chiffrées, conséquences sur la biodiversité, réglementation et solutions. Encadré par Romain Sordello, référent « Trames et pollution lumineuse » (USM Patrimoine national, office français de la biodiversité, CNRS, MNHN)..

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Introduction to light pollution, figures, consequences on biodiversity, regulations and solutions. Supervised by Romain Sordello, referent « Trames et pollution lumineuse » (USM Patrimoine national, French Biodiversity Office, CNRS, MNHN).

Introducción a la contaminación lumínica, cifras, consecuencias sobre la biodiversidad, normativa y soluciones. Moderado por Romain Sordello, referente « Trames et pollution lumineuse » (USM Patrimoine national, Office français de la biodiversité, CNRS, MNHN).

Einführung in die Lichtverschmutzung, Zahlenangaben, Auswirkungen auf die Biodiversität, Vorschriften und Lösungen. Betreut von Romain Sordello, Referent « Trames et pollution lumineuse » (USM Patrimoine national, office français de la biodiversité, CNRS, MNHN).

