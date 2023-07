Aménagement des parcs et jardins en vannerie sauvage Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Pendant 4 jours, nous identifierons et récolterons une large variété de végétaux de proximité et aborderons les différentes techniques pour préparer ces matériaux au tressage. Nous réaliserons ensuite diverses structures, plessis, tipi, barrière, chaise, cabane, nichoirs, etc. par Babeth Ollivier,.

fin : . 340 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



During 4 days, we will identify and collect a wide variety of local plants and learn different techniques to prepare these materials for weaving. We will then make various structures, plessis, teepee, fence, chair, hut, nesting boxes, etc. by Babeth Ollivier,

Durante 4 días, identificaremos y recolectaremos una gran variedad de plantas locales y aprenderemos diferentes técnicas para preparar estos materiales para tejer. Después fabricaremos diversas estructuras, plessis, tipis, vallas, sillas, cabañas, pajareras, etc. por Babeth Ollivier,

Während der vier Tage werden wir eine große Vielfalt an Pflanzen aus der Umgebung identifizieren und sammeln und uns mit den verschiedenen Techniken zur Vorbereitung dieser Materialien auf das Flechten beschäftigen. Anschließend werden wir von Babeth Ollivier verschiedene Strukturen herstellen: Pessis, Tipis, Zäune, Stühle, Hütten, Nistkästen etc,

Mise à jour le 2023-07-01 par Destination Brenne