Lichens Bellebouche Mézières-en-Brenne, 12 juillet 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

Apprenez à déchiffrer à travers le comportements de ces organismes vivants l’état du patrimoine naturel environnant. Encadré par Grégory Agnello, expert lichénologue (bureau d’études Evinerude)..

fin : . 260 EUR.

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Learn to decipher the state of the surrounding natural heritage through the behaviour of these living organisms. Supervised by Grégory Agnello, expert lichenologist (Evinerude design office).

Aprenda a descifrar el estado del patrimonio natural circundante a través del comportamiento de estos organismos vivos. Supervisado por Grégory Agnello, liquenólogo experto (departamento de investigación de Evinerude).

Lernen Sie, anhand des Verhaltens dieser lebenden Organismen den Zustand des umgebenden Naturerbes zu entschlüsseln. Betreut von Grégory Agnello, Flechtenexperte (Studienbüro Evinerude).

