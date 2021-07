Belle & Toile – séances de Juillet Marseille, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marseille.

Belle & Toile – séances de Juillet 2021-07-04 19:00:00 – 2021-07-25 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille Bouches-du-Rhône

Cette année, les soirées de cinéma à la belle étoile proposent une traversée des cinématographies africaines.

Tous les films sont projetés en Version Originale sous-titrée.



Depuis le 13 juin, les soirées Belle & Toile nous font voyager au cœur du cinéma africain. Après une soirée AfroFuturistik et une série de projections Belle & Toile x Here Comes Africa pour le QG de la Saison Africa2020, nos belles soirées de cinéma se poursuivent en association avec nos partenaires Le FID Marseille, AFLAM et Films Femmes Méditerranée.



Vous pouvez également découvrir gratuitement, jusqu’au démarrage du film, l’exposition Stirring the Pot d’Emeka Ogboh.



Au programme :



• Dimanche 18 juillet

« Tahia ya didou ! » de Mohamed Zinet (Algérie, 1971, 1h16)

Mélange d’images d’archives et de scènes de fiction, le film est un hommage à la ville d’Alger, qui est à l’origine du projet.

En partenariat avec le FID Marseille



• Dimanche 25 juillet

Dunia de Jocelyne Saab (Égypte, 2005, 1h47)

Étudiante en poésie soufie et danse orientale au Caire, Dunia rencontre le séduisant Dr Beshir, illustre penseur soufi et homme de lettres.

En partenariat avec AFLAM



Une programmation conçue par Juliette Grimont (Shellac / Le Gyptis Marseille) et Sido Lansari (Cinémathèque de Tanger – Maroc) pour le temps du QG, puis avec des partenaires du territoire jusqu’à la fin de l’été : AFLAM, Films Femmes Méditerranée, Le FID Marseille.



En cas de mauvaises conditions météo, les projections pourraient être déplacées dans la Cour Jobin ou annulées.



Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 13 juin au 29 août

Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles

Projection du film à la nuit tombée

Regarder Marseille autrement, depuis l’immense toit de la Friche. Belle & Toile, c’est un programme de cinéma gratuit et en plein air chaque dimanche de juillet et août.

https://www.lafriche.org/evenements/belle-toile-cinema-sur-le-toit/

Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 13 juin au 29 août

Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles

Projection du film à la nuit tombée

