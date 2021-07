Belle & Toile – séances d’Août Marseille, 1 août 2021-1 août 2021, Marseille.

Belle & Toile – séances d’Août 2021-08-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-29 Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 13003

Cette année, les soirées de cinéma à la belle étoile proposent une traversée des cinématographies africaines.

Tous les films sont projetés en Version Originale sous-titrée.



Depuis le 13 juin, les soirées Belle & Toile nous font voyager au cœur du cinéma africain. Après une soirée AfroFuturistik et une série de projections Belle & Toile x Here Comes Africa pour le QG de la Saison Africa2020, nos belles soirées de cinéma se poursuivent en association avec nos partenaires Le FID Marseille, AFLAM et Films Femmes Méditerranée.



Vous pouvez également découvrir gratuitement, jusqu’au démarrage du film, l’exposition Stirring the Pot d’Emeka Ogboh.



Au programme :



• Dimanche 1er août

« I am not a witch » de Rungano Nyoni (Zambie, 2017, 1h34)

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre… Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ?

En partenariat avec Films Femmes Méditerranée



• Dimanche 8 août

« Ouaga Girls » de Theresa Traore Dahlberg (Burkina Faso, 2017, 1h22)

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux femmes !

En partenariat avec Films Femmes Méditerranée



• Dimanche 15 août

« Talking about trees » de Suhaib Gasmelbari (Soudan, 2019, 1h34)

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution…



• Dimanche 22 août

« Félicité » d’Alain Gomis (République Démocratique du Congo, 2017, 2h09)

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.



• Dimanche 29 août : programmation à venir



Une programmation conçue par Juliette Grimont (Shellac / Le Gyptis Marseille) et Sido Lansari (Cinémathèque de Tanger – Maroc) pour le temps du QG, puis avec des partenaires du territoire jusqu’à la fin de l’été : AFLAM, Films Femmes Méditerranée, Le FID Marseille.



En cas de mauvaises conditions météo, les projections pourraient être déplacées dans la Cour Jobin ou annulées.



Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 13 juin au 29 août

Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles

Projection du film à la nuit tombée

Regarder Marseille autrement, depuis l’immense toit de la Friche. Belle & Toile, c’est un programme de cinéma gratuit et en plein air chaque dimanche de juillet et août.

https://www.lafriche.org/evenements/belle-toile-cinema-sur-le-toit/

Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 13 juin au 29 août

Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai

Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles

Projection du film à la nuit tombée

dernière mise à jour : 2021-06-25 par