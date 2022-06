Belle & Toile – Juillet Marseille, 3 juillet 2022, Marseille.

Belle & Toile – Juillet

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai Marseille Bouches-du-Rhône Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

2022-07-03 – 2022-07-31

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille

Bouches-du-Rhône

Cette année, notre cinéma en plein air déménage ! Toujours sous les étoiles, mais c’est cette fois sur le Champ de Mai que le public pourra découvrir des pépites cinématographiques ou revoir les films cultes qui ont marqué des générations.



Au programme du mois de juillet



• Dimanche 3 juillet

« Écrire pour exister » de Richard LaGravenese [2007, 2h04, Drame]

Erin Gruwell, enseignante novice de 23 ans, a choisi comme premier poste un lycée difficile de Long Beach. Ses élèves l’ignorent superbement et se regroupent en clans, prêts à s’affronter au moindre prétextePas à pas, à travers l’usage de la parole puis de l’écriture, Erin accompagne ses élèves dans une lente et délicate reconquête de leur amour propre, libérant en eux des forces, des talents et une énergie insoupçonnés…

Séance proposée par le club de programmation GENZ, précédée d’un de leur court-métrage.



• Dimanche 10 juillet

« Pone sans rémission » de Yohan Malka

Pone, c’est le beatmaker d’un des plus grands groupes du rap français : la Fonky Family. Depuis 6 ans, Pone a la maladie de Charcot, il est dans son lit, paralysé mais il continue la musique. Il fait de la musique avec ses yeux grâce à un logiciel oculaire, et c’est aussi comme ça qu’il nous parle. Dans ce documentaire, Pone a un projet fou. Il veut retrouver « sa voix », celle d’avant la maladie.

Séance présentée par le festival International de Cinéma de Marseille et le festival Hip Hop non Stop, avec la présence de l’équipe du film.



• Dimanche 17 juillet

« Pulp Fiction » de Quentin Tarantino [1994, 2h29, Policier, Thriller, VOST]

L’odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood, à travers trois histoires qui s’entremêlent.



• Dimanche 24 juillet

« Dragons » de Chris Sanders et Dean DeBlois

L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.



• Dimanche 31 juillet

« Bande de filles » de Céline Sciamma [2014, 1h52, Drame]

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse.





Toujours conçues avec soin par Juliette Grimont, programmatrice du cinéma de la Friche, le Gyptis, les soirées Belle & Toile promettent cette année d’aborder des thèmes comme la volonté de comprendre l’autre, de briser les clichés et les à priori ou encore de se confronter à l’altérité.



Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 3 juillet au 29 août

Projection du film à la nuit tombée

Belle & Toile, c’est un programme de cinéma gratuit et en plein air chaque dimanche de juillet et août.

https://www.lafriche.org/evenements/belle-toile-cinema-sur-le-toit/

Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 3 juillet au 29 août

Projection du film à la nuit tombée

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille

dernière mise à jour : 2022-06-17 par