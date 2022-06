Belle & Toile – Août, 7 août 2022, .

Belle & Toile – Août



2022-08-07 – 2022-08-28

Cette année, notre cinéma en plein air déménage ! Toujours sous les étoiles, mais c’est cette fois sur le Champ de Mai que le public pourra découvrir des pépites cinématographiques ou revoir les films cultes qui ont marqué des générations.



Au programme du mois d’août



• Dimanche 7 août

« The Artist » de Michel Hazanavicius [2011, 1h40, Romance, Drame, Comédie]

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l’histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour.



• Dimanche 14 août

« Les Enfants de la Mer » d’Ayumu Watanabe [2019, 1h51, Animation]

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins…



• Dimanche 21 août

« Toubab » de Florian Dietrich [2021, 1h37, Comédie, VOST]

Après deux années en prison, Babtou se réjouit de prendre un nouveau départ avec son copain Dennis. Mais sa fête de bienvenue où sont réunis tous les garçons du quartier se termine par une opération de police. Babtou va bientôt être expulsé vers son « pays d’origine », le Sénégal. Pour éviter cette déportation, Babtou et Dennis sont prêts à tout…

Séance proposée par le Goethe Institut et le festival Musique & Cinéma.



• Dimanche 28 août

« Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid [1h42, Drame, Romance ]

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.

Séance proposée par le festival Aflam, en partenariat avec le festival Kouss Kouss.





Toujours conçues avec soin par Juliette Grimont, programmatrice du cinéma de la Friche, le Gyptis, les soirées Belle & Toile promettent cette année d’aborder des thèmes comme la volonté de comprendre l’autre, de briser les clichés et les à priori ou encore de se confronter à l’altérité.



Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 3 juillet au 29 août

Projection du film à la nuit tombée

dernière mise à jour : 2022-06-17 par