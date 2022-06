Belle & Toile

2022-07-03 – 2022-08-28 Cette année, notre cinéma en plein air déménage ! Toujours sous les étoiles, mais c’est cette fois sur le Champ de Mai que le public pourra découvrir des pépites cinématographiques ou revoir les films cultes qui ont marqué des générations.



Toujours conçues avec soin par Juliette Grimont, programmatrice du cinéma de la Friche, le Gyptis, les soirées Belle & Toile promettent cette année d’aborder des thèmes comme la volonté de comprendre l’autre, de briser les clichés et les à priori ou encore de se confronter à l’altérité.



Cinéma en plein air

Tous les dimanches, du 3 juillet au 29 août

