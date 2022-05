Belle-Isle-en-Terre sous l’occupation

Belle-Isle-en-Terre sous l’occupation, 14 août 2022, . Belle-Isle-en-Terre sous l’occupation

2022-08-14 – 2022-08-14 Juin 1940, bruits de bottes dans la petite ville assoupie, puis, quelques jours plus tard, les bellilois vivaient à l’heure allemande. Tout en visitant la ville, écoutez ces faits divers et histoires qui ont marqué la vie de cette cité durant cinq ans. Juin 1940, bruits de bottes dans la petite ville assoupie, puis, quelques jours plus tard, les bellilois vivaient à l’heure allemande. Tout en visitant la ville, écoutez ces faits divers et histoires qui ont marqué la vie de cette cité durant cinq ans. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville