Stage de gravure pour enfants Belle-Isle-en-Terre Catégories d’Évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor

Stage de gravure pour enfants, 24 avril 2023, Belle-Isle-en-Terre . Stage de gravure pour enfants Lieu-dit Koad Bihan Kerroc’h Belle-Isle-en-Terre Côtes dArmor

2023-04-24 10:00:00 – 2023-04-26 17:00:00 Belle-Isle-en-Terre

Côtes dArmor . Initiation et acquisition de la technique de la gravure : techniques d’impressions, arts plastiques, avec notions de sensibilisation environnement, récupération, débrouille. Repas façon auberge espagnole. Lieu de l’atelier fléché à partir de Belle-Isle-en-Terre et Plougonver. Réservation obligatoire (6 personnes maximum). +33 6 30 35 34 29 Belle-Isle-en-Terre

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Lieu-dit Koad Bihan Kerroc'h Belle-Isle-en-Terre Côtes dArmor Ville Belle-Isle-en-Terre Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belle-isle-en-terre /

Stage de gravure pour enfants 2023-04-24 was last modified: by Stage de gravure pour enfants Belle-Isle-en-Terre 24 avril 2023 Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor Lieu-dit Koad Bihan Kerroc'h Belle-Isle-en-Terre Côtes dArmor

Belle-Isle-en-Terre Côtes dArmor