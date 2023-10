Cet évènement est passé Loto du droit des Femmes Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Catégories d’Évènement: Belle-Isle-en-Terre

Côtes-d'Armor Loto du droit des Femmes Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre, 17 octobre 2023, Belle-Isle-en-Terre. Loto du droit des Femmes Mardi 17 octobre, 14h00 Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T15:30:00+02:00

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Belle-Isle-en-Terre, Côtes-d'Armor Autres Lieu Belle-Isle-en-Terre Adresse Belle-Isle-en-Terre Ville Belle-Isle-en-Terre Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre latitude longitude 48.543974;-3.395571

Loto du droit des Femmes Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 2023-10-17 2023-10-17 was last modified: by Loto du droit des Femmes Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 17 octobre 2023