Belle île et La lettre de Sarah Bernhardt Le gros rocher, dimanche 7 juillet 2024.

Belle île et La lettre de Sarah Bernhardt dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 14 juillet Le gros rocher 660

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T00:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-14T00:00:00+02:00 – 2024-07-14T18:00:00+02:00

Après un an sans enquête, la Bien-Nommée fait à nouveau appel aux services de notre célèbre Agence.

C’est reparti pour un tour ! Au programme ? Comme d’hab’, mais en mieux : filatures, espionnage, enquête, et bien sûr, baignade.

Tout pour passer des vacances de rêve !

Coup de théâtre, une lettre de Sarah Bernhardt a été découverte, indiquant la cachette de son trésor. Malheureusement, une tentative de vol a fait que la lettre a été déchirée, divisée en plusieurs parties.

Rejoignez l’Agence Corto afin que ce trésor national trouve sa place dans un musée, et ne finisse pas dans une collection privée !

Le gros rocher belle île en mer 56360 Morbihan Bretagne

enquête île