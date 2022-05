Belle Fête de Mai Marseille 3e Arrondissement, 20 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Belle Fête de Mai Place Caffo La Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

2022-05-20 – 2022-05-22 Place Caffo La Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

La Belle Fête de Mai est de retour pour sa 20ème édition ! r r nAncré dans le quartier, motivé par des valeurs de rassemblement, de solidarité et d’échange, porté par le dynamisme du tissu associatif local, le Collectif, a pris le pari de (re)installer la fête dans la rue pendant 3 jours. r r nDepuis 20 ans, La Belle Fête de Mai , fête de tout un quartier, a pris sa place dans le paysage des rassemblements marseillais. Portée, par l’histoire emblématique d’un quartier légendaire et le dynamisme affirmé du collectif fondateur, ce temps festif met en œuvre la participation des habitants. r nEn 2022 le quartier sera encore dans ses rues . r r nUne proposition du CIQ Belle de Mai et MPT CS Belle de Mai-Léo Lagrange Méditerranée.

Réserver votre week-end des 20, 21 et 22 mai pour nous retrouver sur les 20 ans de la Belle Fête de Mai. r n4 jours de festivités, ça va être sacrément animé !

Place Caffo La Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

