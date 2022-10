Belle et Sébastien : Nouvelle génération

2022-11-27 17:00:00 – 2022-11-27 19:15:00 Date de sortie : 19 octobre 2022 Titre original Belle et Sébastien : Nouvelle génération Distributeur GAUMONT Genre aventure, Famille Origine France Duree 1h 36min Réalisateur Pierre Coré Interprètes Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David, Caroline Anglade, Syrus Shahidi Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. dernière mise à jour : 2022-10-20 par

