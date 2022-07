BELLE ESTIVALE 2022 LOCMELAR Catégorie d’évènement: Locmélar

BELLE ESTIVALE 2022, 9 juillet 2022 15:00, LOCMELAR. Le Samedi 9 juillet à LOCMELAR

– CLEMENCE DE CLAMART – Cie RoiZIZO – Théâtre de rue – séance à 15h (50 mn)

– LA POMME – Cie Eve&Eve – Cirque – séance à 16h30 (50 mn)

– ENSEMBLE – Cie Jupon – Cirque aérien – séance à 18h (50 mn)

– LA COSECHA DEL BARRIO LOCO – Concert de cumbia à 20h30 (2h30)

Animations : Parcours photographique #365 Unpacked – Antoine repessé, Ateliers zéro déchets et visites de l’enclos paroissial.

Détails Heure : 15:00 - 23:00 Catégorie d'évènement: Locmélar Site : https://www.pays-de-landivisiau.com/culturel/la-belle-estivale Autres Lieu Place Saint-Mélar Ville LOCMELAR Organisateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU Tarif Gratuit

