BELLE ESTIVALE 2022 GUICLAN Catégories d’évènement: Finistère

Guiclan

BELLE ESTIVALE 2022, 21 août 2022 15:00, GUICLAN. Dimanche 21 août à GUICLAN

– POINTS DE VUE – Cie Sacorde – performance aérienne à 16h (30mn)

– HOP – Cie Fracasse de 12 – Théâtre danse burlesque à 17h30 (45mn)

– LA GRANDE DISTRIBUTION – Cie Quignon sur rue – Théâtre convivial à 19h (2h30) Animations : démonstrations de danses bretonnes, stand du réseau des médiathèques du Pays de Landi, exposition d’artisanat, parcours de géocaching

Détails Heure : 15:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Finistère, Guiclan Site : https://www.pays-de-landivisiau.com/culturel/la-belle-estivale Autres Lieu Place de l'Eglise Ville GUICLAN Organisateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU Tarif Gratuit Departement Finistère

Place de l'Eglise GUICLAN Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guiclan/

BELLE ESTIVALE 2022 2022-08-21 was last modified: by BELLE ESTIVALE 2022 Place de l'Eglise 21 août 2022 15:00

GUICLAN Finistère