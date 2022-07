BELLE ESTIVALE 2022 PLOUZEVEDE Catégorie d’évènement: Plouzévédé

BELLE ESTIVALE 2022, 23 juillet 2022 14:00, PLOUZEVEDE. Samedi 23 juillet à PLOUZEVEDE

– The HORSEMEN – Cie les Goulus – Performance burlesque à 14 h et 16h30 (30 mn)

– La TOURNEE DU FACTEUR – Cie Andjaï – Duo équestre à 15h (40 mn)

– TABULA RASA – Cie Panik ! – Nouveau cirque équestre à 18h (55 mn) Animations : exposition de photographies, démonstrations de vannerie, visites flash de la chapelle de Berven, exposition de vieux tracteurs.

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégorie d’évènement: Plouzévédé Site : https://www.pays-de-landivisiau.com/culturel/la-belle-estivale Autres Lieu Place du champs de foire Ville PLOUZEVEDE Organisateur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU Tarif Gratuit Departement Finistère

