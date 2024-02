Podcast – Séance d’écoute animée : Les femmes dans le sport Belle de Jour Nantes, mardi 12 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-12 19:00 – 20:30

Gratuit : oui sur inscription à : contact@espace-de-beauvoir.fr Tout public

Séance d’écoute de podcasts – Les femmes dans le sport Dans le cadre du cycle « Les femmes et le sport » proposé par l’Espace Simone de Beauvoir, et les JO qui se déroulent cette année dans notre pays nous rappelant l’importance de la visibilité féminine et de la place des femmes dans le sport, vous est proposée une séance d’écoute de podcasts animée par Pop. Au programme : une écoute active et un atelier interactif en mode détente, tout en partageant toustes ensemble un moment sorore. Venez nombreuses et nombreux !

Belle de Jour Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 84 49 https://www.belledejour.org/ 0240121518