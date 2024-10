BELLE BROCANTE Rue d’Alsace Lorraine Toulouse, dimanche 13 octobre 2024.

BELLE BROCANTE

Rue d’Alsace Lorraine RUE ALSACE LORRAINE Toulouse Haute-Garonne

Venez flâner à la brocante en plein cœur de Toulouse !

De Jeanne d’Arc à Esquirol, plus de 60 brocanteurs et antiquaires viennent exposer pour la journée leurs dernières trouvailles tout le long de la rue Alsace Lorraine. De l’objet Déco insolite au mobilier parfait pour votre salon sans oublier les vieux bouquins, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 07:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie brocante.lesallees31@gmail.com

L’événement BELLE BROCANTE Toulouse a été mis à jour le 2024-10-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

