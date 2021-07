Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique BELLE BROCANTE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

BELLE BROCANTE Le Pouliguen, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Pouliguen. BELLE BROCANTE 2021-07-24 – 2021-07-24 Place des cirques Bd de civanam

Le Pouliguen Loire-Atlantique L’association Retro Pouligue’n’roll propose un brocante réservée aux professionnels.

Entrée et parking gratuit.

Buvette et reservation sur place.

renseignements au : 06 32 09 23 94 dernière mise à jour : 2021-06-22

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Place des cirques Bd de civanam Ville Le Pouliguen lieuville 47.27622#-2.43356