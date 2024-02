Bellboy à extra bal Extra bal Saint-Ouen-sur-Seine, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur inscription : https://link.dice.fm/Pc1160795aba

Ce jeudi 22.02, COMMUNALE SAINT-OUEN vous invite à une soirée inédite, le premier concert dans la toute nouvelle salle de spectacle du Nord de Paris, extra bal !

Pour marquer le coup, c’est le duo Bellboy, la nouvelle signature POP du label Microqlima (L’Impératrice, Isaac Delusion..) qui mênera la danse !

Après une année 2023 marquée par la sortie de leur premier EP aux notes cosmiques, Opéra Partie I, c’est à Saint-Ouen que le duo à l’univers éclectique et onirique se pose le temps d’une résidence d’une semaine et d’un concert tant attendu par tout le secteur musical.

Connus pour leurs mélodies captivantes et leur identité visuelle cinématographique unique, Bellboy voit sa musique comme une perpétuelle recherche. Explorant de nombreux styles et toujours curieux de découvrir de nouvelles sonorités, leurs chansons se déclinent en français, au format pop, servies par des arrangements inattendus. Pour ce premier projet, le duo fait cohabiter le vocodeur et les chœurs angéliques, les boîtes à rythmes et les violons, le clavecin et le DX7.

Leurs inspirations ? Le lyrisme d’Ennio Morricone et de François De Roubaix, l’œuvre éclectique de Ryūichi Sakamoto et de Air ou encore la poésie de Brigitte Fontaine et d’Yves Simon ont influencé l’esthétique baroque et futuriste de ce petit opéra contemporain.

On se rejoint à extra bal ?

Extra bal 10 bis rue de l’hippodrome 93400

Morgane Lagneau-guetta